Прокурор просит суд не отпускать Луценко

Прокурор заявляет, что оснований для закрытия уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а также для изменения ему меры пресечения нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе предварительного слушания дела Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском районном суде Киева.

В частности, прокурор заявил, что дело подсудно Печерскому районному суду, оснований для его закрытия нет, "оснований для изменения меры пресечения Ю.ЛУЦЕНКО нет".

Таким образом, прокурор просит назначить дело для рассмотрения по сути.

Между тем Ю.ЛУЦЕНКО настаивает на закрытии уголовного дело в отношении него.

Ю.ЛУЦЕНКО категорически не согласен с представителем прокуратуры в том, что дело может рассматриваться в суде. По его словам, "дело из 47 томов - это собрание фантазий прокуратуры".

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. "У меня есть все основания верить в зависимость и необъективность Печерского и апелляционного судов Киева. Поэтому заявляю, что выбираю и требую рассмотрения моего дела судом присяжных", - заявил он, сославшись на 124 статью Конституции Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО также настаивает на открытости процесса. "Протестую против тайного режима", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.