Луценко требует суда присяжных

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО будет настаивать, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня журналистам в зале Печерского райсуда, где проходит предварительное слушание его дела.

"Буду настаивать на том, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Если мне откажут в этом, я буду обращать в Европейский суд", - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он настаивает, что это его конституционное право. Также экс-министр заявил, что суд не хочет публичного рассмотрения дела. "Запланирован фарс якобы публичного рассмотрения... Если суд будет закрытым, то это будет как в советское время", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-глава МВД также выразил благодарность народным депутатам, которые собрали 970 тыс. грн. для того, чтобы внести за него залог.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз подчеркнул, что у прокуратуры нет доказательств его вины, поэтому она делает все, чтобы сделать суд процесс закрытым.

На вопросы, как он себя чувствует, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: "Нормально, чтобы отвечать на ваши вопросы и отвечать в суде".

Между тем Ю.ЛУЦЕНКО сильно похудел, осунулся и говорит очень тихо.

Для освещения суда собрались до десятка тележурналистов. Их периодически пускают в зал, где они сменяют друг друга. Основная часть пишущих журналистов не смогли попасть в зал.

Также в зале суда находятся ряд народных депутатов, а также послы Швеции и Финляндии.