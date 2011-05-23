Луценко заявляет отвод составу суда
11:35, 23 мая 2011Политика
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В зале - послы Швеции и Финляндии
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил отвод составу Печерского районного суда Киева, где проходит предварительное слушание его дела, передает корреспондент УНИАН.
«У меня есть отвод. Я не доверяю суду», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Ю.ЛУЦЕНКО мотивировал свое ходатайство тем, что его дело, как в предыдущем слушании, так и в дальнейшем, будет слушаться предвзято и не объективно и требует, чтобы дело слушал суд присяжных заседателей. Председательствует в суде Сергей ВОВК.
В данное время судьи ушли в совещательную комнату, чтобы рассмотреть ходатайство.
Следует отметить, что в зале суда, кроме народных депутатов, находятся также послы Швеции и Финляндии.
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