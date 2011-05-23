Луценко заявляет отвод составу суда

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил отвод составу Печерского районного суда Киева, где проходит предварительное слушание его дела, передает корреспондент УНИАН.

«У меня есть отвод. Я не доверяю суду», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО мотивировал свое ходатайство тем, что его дело, как в предыдущем слушании, так и в дальнейшем, будет слушаться предвзято и не объективно и требует, чтобы дело слушал суд присяжных заседателей. Председательствует в суде Сергей ВОВК.

В данное время судьи ушли в совещательную комнату, чтобы рассмотреть ходатайство.

Следует отметить, что в зале суда, кроме народных депутатов, находятся также послы Швеции и Финляндии.