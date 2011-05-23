Луценко доставили в суд (фото)

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко доставлен из больницы скорой помощи в Печерский суд. Об этом сообщает пресс-служба Народной самообороны

Напомним, что сегодня в 11:00 должно начаться предварительное заседание в Печерском районном суде Киева, который должен рассматривать дело Луценко по существу. Судебное заседание решено сделать закрытым, поскольку якобы будет рассматриваться один из томов уголовного дела, который является тайным.

Луценко вывезли из больницы скорой помощи около 6.30 утра в «автозаке».

Перед этим, в 4:30 утра, в палату Луценко пришли врачи, чтобы осмотреть его. Врачи взяли анализ крови.

Около 5.30 к больнице подъехала машина спецподразделения милиции с номерами прикрытия, позже к больнице подъехала еще одна машина «Беркута», ребята одевали бронежилеты.

Фото - с сайта "Народной самообороны"