Карпачева ходатайствует о Луценко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством об изменении подсудимому экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного, это было сделано в ответ на обращение народных депутатов Украины и общественных организаций о нарушении права Ю.Луценко на свободу и личную неприкосновенность.

Омбудсман обращает внимание на то, что состояние здоровья подсудимого, который сейчас находится в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, оценивается как средней степени тяжести. Из-за голодания у него обострились хронические заболевания, он почти ежедневно теряет вес.

«Европейский суд по правам человека неоднократно констатировал нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод именно из-за того, что государственные органы не принимали адекватных мер относительно предоставления помощи заключенным, в том числе путем освобождения из-под стражи голодающих», - отметила Н.КАРПАЧЕВА.

Как известно, дело "Луценко против Украины" находится в Европейском суде по правам человека с предоставлением приоритета в рассмотрении. Европейский суд передал дело на коммуникацию правительства Украины, от которого ожидают объяснений по обстоятельствам задержания и ареста Ю.ЛУЦЕНКО, отметили в пресс-службе Омбудсмана.

«С целью предотвращения нарушения конституционных прав Юрия ЛУЦЕНКО на жизнь, здоровье, свободу и личную неприкосновенность Уполномоченный по правам человека, обращаясь в Печерский районный суд города Киева, просит также учесть: Ю.ЛУЦЕНКО женат, имеет двое детей (один из которых несовершеннолетний), положительно характеризуется по месту работы и проживания, является активным общественным и политическим деятелем. К тому же с ходатайством о взятии его на поруки в Печерский районный суд города Киева обратились почти сто народных депутатов Украины», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Омбудсмана, Н.КАРПАЧЕВА надеется, что во время предварительного рассмотрения дела Печерский районный суд примет справедливое решение о мере пресечения Ю.ЛУЦЕНКО с учетом всех обстоятельств, изложенных в ее ходатайстве.