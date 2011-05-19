Наливайченко считает, что советы Медведева Украине не нужны

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает неуместными и неоправданными советы Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА Украине о необходимости выбора между Европейским Союзом и Таможенным союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, это он заявил по поводу вчерашних комментариев Президента РФ.

«Украинцы уже давно сделали выбор в пользу евроинтеграции. Любые советы иностранных лидеров о необходимости выбора нашего государства между Европейским Союзом и Таможенным союзом являются неуместными и неоправданными, как форма давления», – подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, вопроса выбора для украинцев нет, это известно еще с 1991 года. “Всегда целесообразно глубоко знать суть дела, о котором идет речь», - посоветовал В.НАЛИВАЙЧЕНКО и напомнил, что курс на европейскую интеграцию Украины является неизменным внешнеполитическим приоритетом нашей страны с 1993 года, независимо от смены Президентов и политических сил. Обретение членства в Европейском Союзе является целью, которая находит поддержку в большинстве украинских граждан во всех регионах страны, подчеркнул он.

«Европейский выбор Украины является хорошим примером демократического движения и развития и для самой России. Не следует противопоставлять то, что не содержит противоречий. Евроинтеграция не стоит на препятствии добрососедским и взаимовыгодным отношениям с любыми другими нашими партнерами. Главное - иметь надлежащую политическую волю, а не риторику политических ультиматумов», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Д.МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что Украина должна определиться относительно интеграции в ЕС или сотрудничестве с Таможенным союзом.

"Нельзя быть везде. Или там, или там. И это должны понимать все, в частности и мои украинские друзья и коллеги. Нельзя сидеть на двух стульях, нужно делать какой-то выбор", - сказал он.