Бизнесмены просят губернатора не мешать выезду на акцию в Киев

Региональная Ассамблея малого и среднего бизнеса в Хмельницкой области обратилась к губернатору Василию ЯДУХЕ с просьбой не препятствовать выезду частных предпринимателей на акцию «Вперед», которая состоится в Киеве 19 мая.

Об этом сообщила УНИАН руководитель Региональной Ассамблеи малого и среднего бизнеса Галина КУЛИК.

«Мы занесли в кабинет ЯДУХИ соответствующее обращение, подписанное предпринимателями Хмельницкой области, о недопущении препятствия выезду на всеукраинскую акцию «Вперед». Надеемся на поддержку и понимание», - отметила она.

По словам Г.КУЛИК, пока еще каких-либо препятствий или запрещений со стороны ГАИ и милиции относительно выезда в Киев предпринимателей нет. Она добавила, что на акции от Хмельницкой области будут присутствовать около 800 предпринимателей.

На вопрос, за чьи средства предприниматели области едут на акцию «Вперед», Г.КУЛИК ответила, что все финансовые расходы взял на себя член координационного совета Ассамблеи малого и среднего бизнеса Украины Александр СУПРУНЮК.

Как сообщал УНИАН, 13 мая во время народного вече малого и среднего бизнеса в Хмельницком Г.КУЛИК заявила, что начальник областного ГАИ Николай ДОВГАНЬ рекомендовал частным перевозчикам воздержаться от поездок в Киев, связанных с перевозкой предпринимателей на акцию «Вперед».