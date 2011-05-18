Ющенко понимает, к чему подводят страну

Противостояние в Украине отрежиссировано извне, считает бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время общения с журналистами, комментируя события во Львове 9 мая, он сказал: «Это план, идеологи которого находятся не в Украине. Творить антагонизм в Украине – это значит ослаблять Украину… Есть кукловоды, для которых пятая колонна в Украине, фронты - левый или правый, радикальное поведение в Украине затребованы. Потому что самые большие тревогу и трения, самый большой вред солидарности украинской может нанести именно крайний подход».

«Страну подводят к тому, когда на финише остаются на выборах власть, которую ненавидят, и левые радикалы, которых еще больше ненавидят и боятся. И формируется беспроигрышный вариант», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, львовские события отрежиссированы, поскольку без режиссуры невозможно привезти молодчиков «из города-героя Одессы в дважды Ордена Ленина Львов».

Лидер партии «Наша Украина» допускает, что провокация - миссия отдельных политических сил.

«Семья» всегда будет играть на расколе и будет обильно и безгранично финансироваться из того источника, который находится не в Украине. И если эта провокация запланирована, чтобы возникло противостояние, то два украинца сведены в противостоянии - один бьет другого», - подчеркнул он.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, отмечать праздник в таком контексте «может нация, которая не определена». «Потому что если у тебя нет самооценки и ты не понимаешь, кто ты, что это за день 9 мая и что он для тебя может означать, тогда возникает возможность такого сценария, который был во Львове. Львов – не причина, Львов – следствие нашего слабого национального духа, нашей слабой самоидентификации, самооценки», - считает он.