Главного украинца России Василия Думу отправили в запас

Губернатор Костромской области Игорь Слюняев подписал постановление о досрочном прекращении полномочий представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от администрации Костромской области Василия Думы, об этом УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы губернатора.

Василий Дума известен в Украине и в России тем, что на протяжении многих лет являлся председателем Совета Объединения украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, заместителем председателя Украинского всемирного координационного Совета.

Однако его избрание председателем двух украинских обществ, по мнению лидеров многих региональных украинских организаций России, было не легитимным, а его противники в организации украинского культурно-национального движения (Валерий Семененко, Юрий Кононенко), в РФ считали, что Василий Дума «засланный казачек Кремля, признанный развалить культурно-просветительную, национально-культурную работу» украинских обществ в России.

В последние три года сенатор Василий Дума дистанцировался от руководства украинскими национальными автономиями. С 2009 года Советы Объединения украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России не проводились. В 2010-2011 году российские суды запретили деятельность этих организаций.

Сегодня украинские национально-культурные общества работают фактически лишь только в российских регионах.