Троим детям дали премии от Тимошенко и рассказали о давлении на нее

В Киеве на церемонии награждения победителей ХІ Международного конкурса из украинского языка им. Петра Яцыка были вручены три премии от лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по поручению Ю.ТИМОШЕНКО премии победителям конкурса вручил председатель парламентского комитета по вопросам культуры Владимир ЯВОРИВСКИЙ. (УНИАН: по данным «Батькивщины», Б.ТИМОШЕНКО из-за болезни вынуждена была отменить ранее запланированное участие в этом мероприятии).

Так, награды от Ю.ТИМОШЕНКО получили ученики 7-х, 8-х и 9-х классов.

Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, исполнительный директор Лиги украинских меценатов и сопредседатель координационного совета конкурса Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ поблагодарил лидера «Батькивщины» за поддержку конкурса.

«Здесь должна была выступать Юлия ТИМОШЕНКО. Нам очень жаль, что Юлия Владимировна по объективным причинам сегодня не может принять участие в нашей церемонии. Мы благодарны Юлии Владимировне за меценатскую поддержку», - сказал М.СЛАБОШПИЦКИЙ.

«Вы знаете, какое давление сейчас оказывается на лидера оппозиции», - добавил он.

В.ЯВОРИВСКИЙ также зачитал от Ю.ТИМОШЕНКО приветствие участникам конкурса.

«Конкурс имени Петра Яцыка состоялся. Мы все победили. Победили организаторы, потому что, несмотря на многочисленные препятствия и откровенное противодействие министра-украиноеда, успешно провели его. Победили учителя, которые сумели подготовить таких прекрасных детей, которыми гордится вся страна. Победили дети, которые продемонстрировали большую любовь к родному слову. Победил украинский народ, который этим конкурсом засвидетельствовал, что способен к самоорганизации и, несмотря на господство антиукраинской власти, утверждает реальный статус государственного языка», - говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО.