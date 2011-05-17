Власенко: Никакой страшной болезни у Тимошенко нет

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заверяет, что еще вчера сообщил следователю о невозможности в связи с болезнью прибытия Ю.ТИМОШЕНКО в Генеральную прокуратуру для проведения следственных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

По словам защитника, вчера он встретился со следователем ГПУ НЕЧВОГЛОДОМ, который вручил ему повестку Ю.ТИМОШЕНКО о прибытии сегодня на 10.00 в Генпрокуратуру.

«Но я сразу сделал отметку, что я сообщил следователю, что Ю.ТИМОШЕНО болеет и соответственно сегодня не сможет прибыть к НЕЧВОГЛОДУ для проведения следственных действий», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также добавил, что следователю будут предоставлены документы, подтверждающие, что Ю.ТИМОШЕНКО болеет.

«Никакой страшной болезни у нее нет, у нее обычная простуда, однако она по состоянию здоровья не имеет возможности сегодня посетить Генеральную прокуратуру Украины», - сказал он.

Защитник заметил, что его команда ждет новых обвинений прокуратуры в адрес Ю.ТИМОШЕНКО в срыве следственных действий.