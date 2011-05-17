Тимошенко призывает Луценко подумать о родных

Партия «Батьківщина» и ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО призывают экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте.

«Я, как никто другой, понимаю причины, заставившие Юрия ЛУЦЕНКО перейти к радикальным действиям, – объявить голодовку в знак протеста против тотального беззакония и огульных политических репрессий», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Однако чрезвычайно важно, чтобы ты, Юра, понимал: низость и аморальность власти не достойны человеческой жизни. Особенно твоей – нашего друга, коллеги, политического лидера всеукраинского масштаба. Подумай и о своих родных», - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.