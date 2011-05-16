Против соратницы Тягнибока возбудили уголовное дело

Против председателя фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете, председателя областной «Свободы» Ирины СЕХ возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», сегодня во Львовском городском управлении милиции, куда ее вызвали на допрос как свидетеля, ей вручили постановление за подписью прокурора Львовской области Виталия КОВБАСЮКА о возбуждении против нее уголовного дела по статье 293 Уголовного кодекса Украины.

И.СЕХ инкриминируют «групповое нарушение общественного порядка» во время приезда во Львов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «За организацию групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка или существенного нарушения работы транспорта, предприятия, учреждения или организации, а также активное участие в таких действиях» грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев.

Сегодня на допрос во Львовское городское управление милиции вызывали депутатов Львовской областного и городского советов от ВО «Свобода». В частности, допрашивали председателя фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслана КОШУЛИНСКОГО, председателя фракции во Львовском областном совете И.СЕХ, председателя Львовской городской организации Ивана ГРИНДУ, председателя Тернопольского областного совета Алексея КАЙДУ и других.