Мороз не согласился выйти из игры

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ сегодня имел беседу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно дальнейшей работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания ВР сообщил сам А.МОРОЗ.

В частности, по словам А.МОРОЗА, во время беседы глава государства «поинтересовался, что надо сделать тем депутатам, которые написали заявления о выходе из фракции, чтобы мы успокоились». А.МОРОЗ отметил, что он объяснил Президенту, что эти депутаты должны пройти всю процедуру сложения своих полномочий в соответствии с регламентом ВР и постановлением парламента. В частности, напомнил А.МОРОЗ, депутат, написавший заявление о выходе из фракции, должен сообщить об этом председателю и тот, в свою очередь, должен объявить соответствующее заявление на пленарном заседании при непосредственном участии самого депутата.

«После этого наступают правоотношения, которые регулируются решениями съездов», - сказал председатель ВР. Он также отметил, что после проведения съездов окончательную точку в этом вопросе должен поставить Центризбирком, который докажет, что выбывших депутатов есть кем заместить или нет.

«Как только будет выявлен факт, что нельзя заменить депутатов, которые не хотят работать в парламенте, и не будет 300 народных депутатов Украины, тогда те, которые останутся депутатами, будут исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией - до момента присяги новых депутатов», - сказал А.МОРОЗ.

При этом, по его словам, если в парламенте будет более 300 депутатов, то они в дальнейшем будут работать в ВР. «И никакие потуги, и никакие липовые съезды и нежелание обратиться и завершить процедуру, предусмотренную регламентом, не помогут тем, кто хотел бы сегодня толкать Конституцию, разрушать правовое поле», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, вчера Ющенко предложилМорозу красиво выйти из игры.