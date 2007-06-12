Ющенко утверждает, что уже договорился о прекращении работы парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что заявление председателя Верховной Рады пятого созыва Александра МОРОЗА дезорганизуют избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЮЩЕНКО высказал сегодня журналистам после посещения Международной выставки-ярмарки «Агро-2007».

«Я хотел бы передать Александру Александровичу (МОРОЗУ – УНИАН) пожелание, чтобы в этом моменте он, как человек, усеянный сединой, который прожил несколько десятков политических лет, человек, который думает, что ему люди доверяют, он сегодня должен сделать шаг. Вот эти ежедневные заявления дезорганизуют политическую жизнь, нам нужно навести политический порядок в обществе, они (заявления – УНИАН) не дают очков ни социалистам, ни коммунистам, нам нужно быть твердыми в выполнении наших договоренностей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, стороны договорились, что парламент завершает работу. «Пожалуйста, коллеги, завершите, дайте спокойствие стране. Безусловно, никто не будет предпринимать никаких действий, чтобы поставить под сомнение выборы 30 сентября. Но в данном случае, я обращаю внимание на то, чтобы политических спекуляций на эту тему не было», - подчеркнул глава государства.

По мнению В.ЮЩЕНКО, тот непорядок, в парламенте, который происходит «по инициативе А.МОРОЗА и некоторых его коллег», не является честью для страны и нации. «Нужно уметь красиво выйти из игры. К сожалению, этой мудрости и чести хватает не всем политикам», - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что сегодня утром общался с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который сообщил о подготовке Партии регионов к участию в избирательном процессе.