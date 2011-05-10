Госдума РФ намерена принять заявление по Львову

Государственная дума РФ намерена принять заявление в связи с беспорядками во Львове.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ на заседании нижней палаты российского парламента.

«Было бы правильным поручить трем комитетам: по делам СНГ и связям с соотечественниками, по международным делам и по делам ветеранов, подготовить заявление в связи с бесчинством львовских националистов, и завтра на заседании пленарном его обсудить. Пожалуйста, коллеги, подготовьте текст», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

В то же время, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Валерий РЯЗАНСКИЙ завил, что «действия украинских националистов-провокаторов, устроивших демарш во Львове в святой для жителей всего постсоветского пространства День Победы, требуют осуждения».

«Это самое настоящее надругательство над памятью миллионов человек, в чьи жизни, в чьи семьи эта страшная война принесла горе и скорбь. Это презрение к подвигу советских воинов, ценою своих жизней освободивших мир от фашистской чумы. Тем более, что Украина приняла на своей земле самые первые, самые кровавые удары гитлеровских войск, и украинский народ, без преувеличения, «выпил» горькую чашу фашистской жестокости, оккупации, лишений», - сказал В.РЯЗАНСКИЙ.

По его словам, действия, которые совершали вчера националисты во Львове, - это «преступление против собственного народа».

Кроме этого депутат Госдумы Ирина ЯРОВАЯ считает, что подобным событиям не может быть ни объяснения, ни оправдания, потому что «такими людьми, как львовские неонацисты, движут самые низменные, агрессивные чувства».

«К сожалению, «наследство», которые оставил после себя бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО и его «воспитанники», они не ушли без следа с политической сцены и из общественной жизни Украины», - сказала она.

При этом И.ЯРОВАЯ уверена, что подавляющее большинство украинских граждан близки российскому народу по духу и своим взглядам на историческое прошлое.

Также председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Николай КОВАЛЕВ отметил, что оценку событиями во Львове должно дать мировое сообщество.

«Здесь должно сказать свое слово международное сообщество. Надеемся и на то, что правоохранительные органы Украины дадут жесткую оценку в соответствие с действующим законодательством этим выходкам», - отметил Н.КОВАЛЕВ.