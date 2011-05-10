Тимошенко грозится устроить тест украинской Фемиде

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой, в которой просит признать незаконным постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении против нее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед очередным посещением Генпрокуратуры.

«Мы хотим пройти все возможные инстанции в стране для того, чтобы показать украинскому обществу, что мы имеем вместо судов. Это будет тест», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» заявила, что будет настаивать на публичном проведении судебного заседания по рассмотрению ее жалобы в Печерском райсуде.

«Я настаиваю на том, чтобы обжалование постановления о возбуждении уголовного дела по всем газовым контрактам рассматривалось в суде публично с приглашением средств массовой информации, правозащитных организаций», - добавила она.

«Сегодня уже истек срок рассмотрения моей жалобы о незаконности возбуждения против меня уголовного дела в Печерском суде, и мы сегодня будем отслеживать, насколько суд будет нарушать закон, который предусматривает пятидневный срок рассмотрения жалобы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, которого Ю.ТИМОШЕНКО избрала себе в качестве защитника, уточнил, что соответствующая жалоба была подана в Печерский райсуд 4 мая 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.