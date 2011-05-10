Добкин решил, что 22 июня его место - во Львове

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН осудил «провокационные действия» представителей и сторонников Всеукраинского объединения «Свобода» во Львове 9 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе М.ДОБКИНА.

«Как гражданин и патриот хочу заявить решительный протест против действий группы провокаторов, устроивших вакханалию во время празднования Дня Победы 9-го мая 2011 года во Львове. У меня как человека, деды которого воевали против нацизма, события во Львове вызывают отвращение и являются ничем иным, как диким вандализмом и надругательством над памятью миллионов павших в боях невинных жертв гитлеризма. Уверен, что те же чувства испытывает и подавляющее большинство украинцев», - заявил М.ДОБКИН.

Он высказал надежду, что украинское общество окажется достаточно зрелым, чтобы справиться с угрозами неонацизма и провокациями, и пообещал 22 июня — в день начала войны — почтить память погибших во Львове.

«Признавая право каждого на свободу выражения и поддерживая дискуссию в обществе по поводу тяжелого наследия коммунистического режима, я, тем не менее, считаю происшедшее провокацией группы местных неонацистов, проверяющих наше общество на зрелость. Украина, как и весь цивилизованный мир, празднует в этот день победу над абсолютным злом, и мы — представители нации-победительницы — должны дать непримиримый отпор попыткам реанимации фашизма. Надеюсь, что эти слова дойдут до молодых людей, одурманенных ложными призывами, и беру на себя обязательство 22 июня 2011 года — в день начала Великой войны — прибыть во Львов вместе с ветеранами с востока Украины, чтобы совместно почтить память погибших за свободу нашей родины и всего человечества», - отметил губернатор Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, после официальных мероприятий в районе холма Славы и Марсова поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что в результате нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были повязаны георгиевские ленточки.