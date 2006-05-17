Ахметов будет раздавать деньги больным, необразованным и некультурным

Корпоративный благотворительный фонд компании СКМ «Развитие Украины» намерен инвестировать в социальные проекты до 10 млн. долл. ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор фонда Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ на презентации фонда, которая состоялась вчера в Киеве в Национальном заповеднике «София Киевская».

Как отметила на презентации заместитель председателя правления Фонда – директор по корпоративным преобразованиям компании СКМ Наталья ИЗОСИМОВА, Фонд был зарегистрирован почти год назад, однако СКМ отложила презентацию, «чтобы исключить ассоциации с контекстом предвыборной кампании». Председателем правления Фонда является народный депутат Ринат АХМЕТОВ. По словам организаторов, до последнего момента планировалось, что Р.АХМЕТОВ примет участие в презентации, однако он так и не пришел, сославшись на плотный график.

Деятельность Фонда ориентирована на реализацию социально значимых долгосрочных проектов в области образования, здравоохранения и культуры. Н.ИЗОСИМОВА отметила, что главное предназначение Фонда – давать людям шанс.

«Мы готовы помогать тем, кто готов бороться за свое будущее, и речь идет скорее даже не о филантропии, а о системном решении социальных проблем, т.к. необходимо участвовать в устранении причин социальных проблем украинского общества, а не бороться с последствиями», - сказала она.

По словам А.ЗАБОЛОТНОГО, в настоящее время в Фонде разработано и реализуется три основных программы: «Здоровье нации», «Современное образование», «Культурное наследие». Фонд работает в 8 регионах Украины: Киеве и Киевской области, а также Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Луганськой, Закарпатской областях и Республике Крым.

Программа «Здоровье нации» рассчитана на четыре года и включает в себя внедрение стратегии лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в Донецкой области. Планируемые инвестиции – 15 млн. грн.

В рамках двухлетней программы «Современное образование», направленной на повышение квалификации молодых специалистов, выделяется 1,5 млн. грн.

В рамках программы «Культурное достояние» Фонд участвует в реставрации Дома митрополита в Национальном заповеднике «София Киевская». На реализацию проекта Фонд уже перечислил в текущем году 15 млн. грн. (в целом утвержденная сумма ремонтно-реставрационных работ в Софии Киевской на 2006 год составляет более 47 млн. грн. В первую очередь, средства направляются на реконструкцию Дома митрополита, построенного в стиле украинского барокко в 17-м веке – УНИАН).

А.ЗАБОЛОТНЫЙ также добавил, что в текущем году Фонд скорее всего не выйдет на запланированный ежегодный объем инвестиций. «В первый год мы не выйдем на эту цифру (10 млн. долл. – УНИАН), но это наша цель», - сказал он.

Мотивируя свое участие в правлении Фонда, ректор и президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ отметил, что «акцент в работе Фонда именно на развитии Украины – это очень важно» и добавил, что «все политические интриги вокруг непреодолимого разделения Украины, которые особенно активизируются в период выборов, это всего лишь политические интриги».

Отвечая на вопрос журналистов о том, что благотворительные фонды зачастую являются всего лишь средством для «отмывания» денег, Н.ИЗОСИМОВА подчеркнула, что «СКМ – законопослушный корпоративный гражданин», все финансовые операции в самой компании, ее структура – абсолютно прозрачны, и этот подход – прозрачность - будет перенесен также и на Фонд.

В свою очередь В.БРЮХОВЕЦКИЙ полушутя добавил, что АХМЕТОВ «слишком талантливый человек, чтобы воспользоваться таким примитивным способом (отмывания денег – УНИАН), как создание Фонда».

В распространенном на презентации релизе приведены слова председателя правления Фонда Р.АХМЕТОВА: «Помогать людям всегда было моей внутренней потребностью, и я всегда старался делать это в силу своих возможностей. Мы будем помогать тем, кто готов бороться».

Справка УНИАН. Корпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная группой СКМ (компанией СКМ и футбольным клубом «Шахтер») 15 июля 2005 года. Бюджет Фонда формируется из средств компании «Систем кепитал менеджмент». Фонд учрежден для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области образования, здравоохранения и культуры.

Управляющим органом Фонда является правление в составе 9 человек. Председатель правления – народный депутат Ринат АХМЕТОВ, заместитель председателя правления – директор по корпоративным преобразованиям компании СКМ Наталья ИЗОСИМОВА. В правление входят, в частности, ректор и президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, директор Института философии им.Г.С.Сковороды Мирослав ПОПОВИЧ, заведующий травматологическим отделением № 1 городской больницы №7 г. Енакиево Борис СТИНСКИЙ, а также менеджеры СКМ, народные депутаты.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.