В Харькове запретили «затмевать» собраниями радость большого праздника

Харьковский областной административный суд запретил областным организациям Партии регионов и ВО «Свобода» проводить массовые мероприятия 7 мая, в день приезда в Харьков патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», соответствующее решение было принято по иску Харьковского городского совета к местной организации ВО «Свобода».

«Поскольку 9 мая 2011 г. состоится празднование 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то указанные места (ХАТОБ и «Зеркальная струя») становятся одним из мест массового отдыха жителей г. Харькова и Харьковской области, особенно в дни празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. А какие-либо выступления, собрания, в том числе с использованием громкоговорителей, могут затмить радость большого праздника и помешать скорбеть о тех, кто погиб, защищая Родину, могут вызвать недовольство большинства граждан, которые придут почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны», - цитируют постановление суда в облорганизации ВО «Свобода».

В ВО «Свобода» отмечают, что, в соответствии с ограничениями, установленными действующим решением суда, 7 мая местная организация националистов проведет уличное представление «Патріярх Кіріл висвячує харківських єпископів Михаїла Смотрящого та Геннадія Жужащого».

Как сообщал УНИАН, 7-8 мая Харьков посетит глава Русской православной церкви КИРИЛЛ. 7 мая он побывает в Свято-Благовещенский кафедральный собор города, и в этот же день примет участие в торжественной академии, посвященной 90-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского НИКОДИМА, которая состоится в Харьковском академическом театре оперы и балета (ХАТОБ).

8 мая на площади Свободы патриарх КИРИЛЛ и Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР совершат Божественную литургию. По окончании богослужения предстоятель РПЦ примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Славы.