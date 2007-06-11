Пять членов ЦИК требуют срочно созвать заседание комиссии (дополненная)

Пять членов Центральной избирательной комиссии – Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Тамара АСТАХОВА, Александр ШЕЛЕСТОВ и Татьяна ЛУКАШ требуют от председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА срочного проведения заседания комиссии в 16.00 для принятия решения о закреплении за каждым членом ЦИК определенного региона Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член ЦИК М.ОХЕНДОВСКИЙ.

«Я очень надеюсь, что все мои коллеги должным образом будут выполнять требования закона. Я очень надеюсь, что у нас сегодня не будет попытки сорвать кворум. Да, нас восемь, которые требуют созыва этого заседания, а кворум составляет 10 представителей комиссии. Мы помним об этом еще, начиная с апреля. Мы очень надеемся, что все будут выполнять свою присягу и требования закона, предусматривающего личное присутствие члена ЦИК на заседании», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Представитель ЦИК также добавил, что инициативу созыва комиссии также поддержали Юрий ДОНЧЕНКО, Бронислав РАЙКОВСКИЙ и Александр ЧУПАХИН.

«Инициаторами созыва заседания являются ОХЕНДОВСКИЙ, ДАНИЛЕВСКИЙ, АСТАХОВА, ШЕЛЕСТОВ, ЛУКАШ. Точно мы знаем, что наше требование поддержат, поскольку мы знаем, что оно поддерживалось коллегиально, члены комиссии ДОНЧЕНКО, РАЙКОВСКИЙ, ЧУПАХИН. То есть, восемь членов комиссии поддерживают рассмотрение этого вопроса в коллегиальном режиме», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, требование членов ЦИК заключается в том, что решение о закреплении регионов должно приниматься не единолично председателем ЦИК В.ШАПОВАЛОМ, а коллегиально.

Вместе с тем, М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что в составе ЦИК не существует раскола. «Вопрос в форме решения, которым было закреплено распределение регионов. Мы хотим, чтобы комиссия действовала по закону и коллегиально. Мы не вмешиваемся в полномочия председателя ЦИК. У комиссии нет раскола, я категорически это отвергаю», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

В свою очередь народный депутат Василий ГРИЦАК, присутствующий на брифинге в ЦИК, попросил председателя Центризбиркома Владимира ШАПОВАЛА прокомментировать информацию о том, что он вроде бы мешает восьми членам ЦИК выполнять свою работу, в частности, блокирует заседание комиссии.

В.ШАПОВАЛ не согласился с тем, что он мешает работать членам ЦИК и сообщил, что сегодня издал распоряжение о закреплении членов ЦИК за регионами на основании действующего закона и на основании действующей на протяжении десяти лет практики решения данного вопроса.

В.ШАПОВАЛ заметил, что при распределении членов ЦИК за регионами были учтены 6 из 8 позиций. В то же время, по его словам, в ЦИК работает не 8, а 15 членов комиссии, и поэтому ему необходимо было учитывать все предложения.

Кроме того, В.ШАПОВАЛ обратил внимание на то, что по странному стечению обстоятельств требуют проведения заседания именно те 8 членов, которые ассоциируются с парламентским большинством.

В.ШАПОВАЛ на протяжении брифинга несколько раз повторял, что не будет выполнять политических заказов или незаконных распоряжений, с какой бы стороны они не поступали, а будет действовать исключительно на основании законов и Конституции.

Также В.ШАПОВАЛ высказался за целесообразность формирования ЦИК не по политическому принципу, то есть не по предложению фракций парламента.