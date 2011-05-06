АП отправила «краснознаменный» закон на экспертизу в Кабмин и Минюст

В Администрацию Президента Украины поступил принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы).

"Согласно установленному порядку о подготовке законов на подпись Президенту Украины, этот документ направлен Администрацией Президента в Кабинет министров и Министерство юстиции Украины", - сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

"После того, как будет получено соответствующее экспертное заключение, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - говорится в комментарии С.ЛЕВОЧКИНА, переданном агентству УНИАН.

Как сообщалось, Закон о внесении изменений в Закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы) парламент принял 21 апреля.

5 мая документ подписал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Согласно Распоряжению Президента "О порядке проведения экспертизы и подготовки на подпись Президенту Украины законов Украины" (от 30 мая 1997 г. № 221), копии принятых парламентом законов направляются в Кабинет министров Украины на экспертизу.

Кабинет министров в семидневный срок возвращает рассмотренную копию закона. Ее визируют премьер-министр Украины, а также министр, в компетенции которого находятся вопросы, которые регулируются этим законом. Подпись ставит также министр юстиции Украины, и сообщает о замечаниях и предложениях относительно подписи или ветирования закона.

В случае если замечаний к закону нет, оригинал визируется главой Администрации Президента Украины, заместителем главы Администрации по правовым вопросам, руководителем Государственно-правового управления и, вместе с копией закона, завизированной членами правительства, передается на подпись Президенту Украины.