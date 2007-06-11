Состоится брифинг председателя ЦИК и его заместителей

Сегодня в 14.00 состоится брифинг на тему: “Первые шаги и первые решения ЦИК нового состава” с участием председателя Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА и двух его заместителей - Андрея МАГЕРЫ и Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Аккредитация проводится до 13.00 по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.

Место проведения брифинга: пл. Леси Украинки, 1, 6-й этаж, зал заседаний ЦИК.