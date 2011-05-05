СМИ: Российский газ для Украины может подорожать на 30 процентов

Минфин России предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (ПДПИ) на газ и вернуться к уплате всех таможенных сборов при его экспорте. В результате таких нововведений больше всего может пострадать Украина, цена газа для которой вырастет на 30 процентов.

Минфин РФ, который недавно отменил ряд налоговых льгот для нефтяников, предлагает правительству "приблизить налоговую нагрузку на газовую отрасль к нагрузке на нефтяную". В результате министерство рассчитывает обеспечить поступление в бюджет до 150 дополнительных миллиардов рублей в год, пишет Комерсант.

В ведомстве отмечают, что цены на газ, а вместе с ними и выручка "Газпрома" постоянно растут. С 2005 по 2009 год средняя цена газа увеличилась на 62 процента (до 249 долларов за тысячу кубометров), а выручка газовой монополии удвоилась (до 3 триллионов рублей). При этом доля таможенных и налоговых выплат в выручке "Газпрома", напротив, снизилась с 49 до 37 процентов.

Беспошлинно российский газ сейчас поставляется в Беларусь (член Таможенного союза) и в Украину по соглашению от апреля 2010 года (действует до 2019 года). Кроме того, Россия поставляет газ беспошлинно в Турцию по газопроводу Blue Stream.

В 2010 году Украина получила скидку на российский газ в результате подписания "Харьковских соглашений". Сейчас Украина получает газ из России на 30 процентов дешевле (за вычетом пошлины), но размер скидки не может быть выше 100 долларов за тысячу кубометров.

В конце апреля 2011 года официальный Киев заявил, что Россия и Украина приступили к переговорам о снижении цены на газ. При этом еще 18 апреля 2011 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия не может предоставить Украине новые преференции по цене на газ.

В первом квартале цена на русский газ для Украины составляла около 264 долларов, а во втором почти достигла отметки в 296 долларов за тысячу кубометров. Премьер-министр Украины Николай Азаров настаивает, что оптимальная для украинской экономики цена на российский газ составляет 200 долларов за тысячу кубометров.

ТСН