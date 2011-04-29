Мэр Одессы: я олицетворяю волю Президента

Сегодня в ходе сессии Одесского горсовета на должность заместителя городского головы была утверждена кандидатура Елены ПАВЛОВОЙ. За данное предложение проголосовало 93 депутата, сообщает Информационный сайт Одессы

После этого мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ обратился к Е.ПАВЛОВОЙ со словами: «Когда человек входит в здание горсовета - всю политику он должен оставить за плечами».

«Мой заместитель должен выполнять мою волю и мои указания, так как я олицетворяю волю Президента. И у нас жесткая вертикаль. Я заявляю об этом раз и навсегда», - подчеркнул городской голова. И добавил: «Дай Бог вам выдержать со мной работать, так как работать со мной очень тяжело».