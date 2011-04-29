Мэр Одессы: я олицетворяю волю Президента
10:56, 29 апреля 2011Политика
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"Дай Бог вам выдержать со мной работать"
|Алексей КОСТУСЕВ
После этого мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ обратился к Е.ПАВЛОВОЙ со словами: «Когда человек входит в здание горсовета - всю политику он должен оставить за плечами».
«Мой заместитель должен выполнять мою волю и мои указания, так как я олицетворяю волю Президента. И у нас жесткая вертикаль. Я заявляю об этом раз и навсегда», - подчеркнул городской голова. И добавил: «Дай Бог вам выдержать со мной работать, так как работать со мной очень тяжело».
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