Адвокат уверяет, что у следствия на Кучму ничего нет

Правовых оснований осудить к лишению свободы бывшего президента Леонида Кучму нет.

Об этом заявил адвокат Леси Гонгадзе Андрей Федур в эфире телеканала ТВi.

В частности, он сообщил, что в среду завершил ознакомление с материалами дела.

"Я вчера совершил ознакомление, как адвокат потерпевшей, с материалами дела касающегося Кучмы. Вчера я закончил знакомиться с материалами и вчера подписал Генпрокуратуре соответствующие протоколы", - отметил адвокат.

На вопрос, есть ли основания для того, чтобы осудить Кучму, Федур заявил: "Нет, нет для этого правовых оснований".

"У адвокатов Кучмы будет очень широкое поле для деятельности. В них, на мой взгляд, будет много возможностей по поводу опровержения обвинения", - отметил он.

"Будут очень серьезные проблемы с доведением обвинения в суде", - добавил адвокат.

Кроме того, Федур отметил, что "пленки Мельниченко" "не будут признаны надлежащими и допустимыми доказательствами в суде".

"Я думаю, что адвокатам Кучмы это опровергнуть в суде будет очень просто", - добавил он.

Украинская правда