Хмельницкий профсоюз присоединится к маршу протеста в Киеве

Крупнейший в Хмельницкой области Профсоюз защиты предпринимательства присоединится к Весеннему маршу протеста, который состоится 19 мая в Киеве в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Как сообщили УНИАН в оргкомитете Всеукраинской гражданской акции «Вперед», такое решение принято на собрании профсоюза, которое состоялись сегодня, 28 апреля.

В своей резолюции профсоюз требует от власти внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, в частности, принять закон «Об упрощенной системе налогообложения», разработанный Советом предпринимателей Украины. Также профсоюз требует прекратить «репрессивные проверки предпринимателей», избравших особый способ налогообложения, а также объявить мораторий до конца 2011 года на проверки налоговыми органами предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Также профсоюз выдвигает ряд социальных требований, среди которых, - разработать «Единый справедливый Пенсионный кодекс Украины». В частности, активисты требуют установить минимальный размер пенсии по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц при наличии 15 лет страхового стажа, кроме инвалидов, страховые взносы в накопительный Пенсионный фонд направлять в размере 50% базы начисления единого социального взноса, а для плательщиков упрощенной системы налогообложения - в размере 18% от базы единого социального взноса.

Кроме того, профсоюз настаивает на добровольной уплате пенсионного взноса предпринимателями – инвалидами и пенсионерами, имеющими минимальный страховой стаж.

Профсоюз считает, что возраст выхода на пенсию следует оставить на предыдущем уровне: женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет.

Кроме этого, профсоюз требует установить мораторий на повышение неоправданных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также сокращения вдвое количества государственных служащих, в том числе – народных депутатов Украины, должностных лиц Администрации Президента Украины, Кабинета министров Украины, фондов социального страхования и других государственных структур.

«В случае невыполнения наших требований, требуем отставки Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины, Президента Украины», - говорится в резолюции профсоюза.

Профсоюз защиты предпринимательства г. Хмельницкий насчитывает свыше 30 тыс. членов. В него входят предприниматели, работающие в сфере торговли, услуг, перевозок и т. п.

Также на профсоюзном собрании было принято решение о проведении акции протеста в г. Хмельницком в пятницу, 13 мая 2011 г. в 14.00 на площади Независимости.

«Мы все уже оказались над бездной уничтожения Украины и наших семей – из-за голода, бедности, повальной коррупции, непосильного Налогового кодекса, пенсионной реформы, кредитных афер и астрономических тарифов и цен. Нам отступать некуда и выезжать уже некуда. На нас возложена вся ответственность и все обязанности по защите наших рабочих мест, наших семей и нашей Украины. Должны спасать Украину вместе», - заявила председатель совета профсоюза Надежда КНЕЦ, комментируя решение Профсоюза защиты предпринимательства г. Хмельницкого присоединиться к акции «Вперед».