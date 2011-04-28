Соседи по камере подтвердили, что Луценко держит голодовку

Адвокат бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН и супруга Ирина ЛУЦЕНКО опровергают информацию СМИ о том, что экс-министр якобы, вопреки своему заявлению, не проводит голодовку в следственном изоляторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на брифинге в Киеве.

«ЛУЦЕНКО голодает официально с пятницы, 22 апреля. Об этом он заявил еще в суде», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Она отметила, что руководство СИЗО не получало от ее мужа официального заявления об объявлении голодовки, поскольку Ю.ЛУЦЕНКО не имеет претензий к руководству учреждения, а имеет претензии к Генеральной прокуратуре.

Более того, как утверждает супруга экс-министра, людей, которые находятся в камере вместе с ее мужем, вызывали к руководству СИЗО, и они подписали свидетельство о том, «что он пьет лишь воду, чай и кофе с сахаром».

Кроме того, как отметила И.ЛУЦЕНКО, со дня объявления голодовки к Ю.ЛУЦЕНКО ежедневно приходит врач, чего не было раньше. По словам жены экс-министра, после объявления голодовки медики зафиксировали у ее мужа повышение давления, но на сегодняшний день давление резко упало.

В то же время она заметила, что во время встречи с мужем почувствовала запах ацетона у него изо рта, что являются признаком голодания. По словам И.ЛУЦЕНКО, даже врач предложил заключенному экс-министру сдать анализы на наличие в организме повышенного уровня ацетона.

Также И.ЛУЦЕНКО заметила, что за последние дни ее муж очень похудел. «С 56 размера одежды он вернулся к 52, у него постоянно кружится голова, но он будет держаться до последнего – это такая порода, надо знать ЛУЦЕНКО», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Сегодня в интервью газете "Сегодня" начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официального сообщения о начале голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей.

Газета также ссылалась на информацию, полученную в Государственной пенитенциарной службе, которой подчинен СИЗО. "ЛУЦЕНКО не ставил в известность персонал о намерении объявлять голодовку, от пищи не отказывался и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными. Кроме того, экс-министр регулярно получает передачи с воли. Здоровью ЛУЦЕНКО ничто не угрожает", - заверили газету в ведомстве.