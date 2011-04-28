У Азарова решили: семейная медицина - это когда врач живет при лаборатории

Правительство поддерживает создание в Киеве сети амбулаторий семейной медицины.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил во время посещения им Александровской больницы в Киеве.

Как отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, такие амбулатории будут представлять собой лечебный комплекс и жилье врача, который работает в этой лаборатории. Планируется, что в каждом районе Киева будет создано по 10 амбулаторий семейной медицины. Это киевский вариант решения стратегического вопроса, воплощение идеологии реформы – приблизить медицину к пациенту», - подчеркнул В.ЛУКЬЯНЕНКО. По его словам, эти амбулатории создаются для того, чтобы первичная медицинская помощь вышла на качественно новый уровень.

Кроме того, Н.АЗАРОВ на брифинге отметил необходимость разработать серьезную программу по развитию здравоохранения в столице.

«Стал вопрос о программе развития медицины в Киеве. Мы договорились с Александром Павловичем ПОПОВЫМ в субботу встретиться и рассмотреть программу медицины в Киеве. Ясно, что такая тяжелейшая проблема, как запущенность медицинской ситуации в Киеве, за два месяца, за полгода, за год не решится. Но мы будем делать серьезную программу, результатом которой будет то, что в Киеве будет создана европейская система здравоохранения», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для создания системы здравоохранения европейского уровня необходимо 3-4 года.

Как сообщал УНИАН, в столице до конца года планируется открыть 100 амбулаторий семейной медицины.