Кожара: Тимошенко рискует повторить судьбу Лазаренко

Нардеп-регионал Леонид Кожара удивлен тем, какие большие деньги лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко готова тратить на собственный пиар. Об этом член парламентской фракции Партии регионов заявил, комментируя сегодняшнее заявление оппозиционного политика о якобы поданном ею в суд Нью-Йорка иске, сообщает пресс-служба ПР.

"Тимошенко блефует, поскольку в нью-йоркский суду подать иск может каждый, - заявил Кожара. - Удивляет, зачем она это делает, зная заранее, что до суда это дело не дойдет.

По совету своих пиарщиков она использует высокое имя суда Нью-Йорка, чтобы еще раз ввести в заблуждение наших граждан.

Поражает ее готовность тратить колоссальные деньги на американских юристов и адвокатов ради собственного пиара. У меня, как у гражданина, возникает вопрос - можно ли из ее скромных прибылей оплачивать эти услуги, или она воспользуется помощью партии?

Учитывая, что доказательств у Тимошенко нет и не будет, то, судя по всему, ее дело рассмотрено не будет.

Я бы на ее месте не рисковал. Если американское правосудие займется делом газовых деяний Тимошенко, то ее ожидает судьба Павла Лазаренко, который на себе испытал всю действенность американской судебной системы.

На днях я отправлюсь в США с рабочей поездкой и пользуясь возможностью, поинтересуюсь, существует ли иск Тимошенко вообще".