Тимошенко судится с Фирташем на Манхэттене

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск против швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельца Дмитрия ФИРТАША по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве, сообщает сегодня агентство «Рейтер».

В иске Ю.ТИМОШЕНКО фигурируют сто ответчиков, в числе которых как частные лица, так и компании.

Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхэттена, обвиняемые "подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

Согласно материалам иска, обвиняющая сторона видит в решении Стокгольмского суда "способ получения огромных сумм наличных денег", передает РИА «Новости».

К иску Ю.ТИМОШЕНКО присоединились еще 10 лиц, имена которых не разглашаются. Согласно судебным документам, все они ранее подвергались преследованию по политическим мотивам со стороны нынешнего руководства Украины.

Как сообщалось, в июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по длительному спору между RosUkrEnergo, совладельцем которого является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" вернул швейцарскому трейдеру RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.

В пресс-службе партии "Батькивщина" УНИАН подтвердили, что такой иск подан.