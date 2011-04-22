Колесников: Украина укладывается в графики подготовки к Евро-2012

Украина полностью укладывается в графики подготовки основных инфраструктурных объектов, необходимых для проведения в нашей стране чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время Национального семинара журналистов региональных СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, уже практически готов главный стадион Украины – НСК «Олимпийский». «На данный момент нет большого опасения относительно готовности стадиона. 25 мая будет принято решение о его открытии», – отметил он, добавив, что сейчас рассматриваются две возможные даты его открытия: 24 августа и конец октября.

Б.КОЛЕСНИКОВ также подчеркнул, что огромную работу пришлось проделать в течение последнего года для того, чтобы выровнять положение дел по подготовке львовского стадиона. «Мы были с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ десять дней назад во Львове. Стадион практически будет готов осенью», – заверил он.

Анализируя ситуацию с подготовкой аэропортов в Украине, вице-премьер отметил, что сроки тоже будут выдержаны. Так, в декабре текущего года будет сдан в эксплуатацию терминал «D», который сможет принимать 12 млн. пассажиров в год, что в два раза превышает сегодняшний пассажиропоток в «Борисполе».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, почти все реставрационные работы во Львовском аэропорту выполнены и сейчас проводятся внутренние работы.

Вице-премьер-министр также отметил, что Донецкий аэропорт является вторым по площади в Украине. Он может принимать любые существующие в мире самолеты. Сейчас на объекте заканчивается строительство новой взлетно-посадочной полосы: она будет сдана в эксплуатацию в июле 2011 года. До конца года будет открыт и терминал аэропорта.

Также, по его словам, согласно графику ведутся работы в Харьковском аэропорту.