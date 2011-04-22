Бывший министр Тимошенко жалуется, что ходит в ГПУ, как на работу

Генеральная прокуратура вызвала бівшего министра Кабинета министров Петра КРУПКО на допрос в рамках расследования дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КРУПКО сообщил сегодня журналистам после завершения допроса.

«Вопросы касались рассмотрения на заседании правительства условий договоров», - сказал П.КРУПКО.

На вопрос о его причастности к подписанию газовых соглашений экс-министр ответил: «Насколько я знаю, допрашивают не только тех, кто имел отношение к этому. Допрашивают всех, кто, по их мнению, может сказать для них необходимое».

П.КРУПКО также сообщил, что ходит в Генпрокуратуру, «как на работу», но в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений вызывался впервые.

«Я хожу сюда, как на работу. Бывало, что и по три раза в день по разным делам – и Киотскому протоколу, и автомобили (скорой помощи – УНИАН), и другие, которые находятся у них на рассмотрении», - уточнил он.

«Я не знаю, какое решение примет следователь, но мне кажется, что оснований допрашивать еще о чем-то в контексте данного дела я не вижу», - считает П.КРУПКО.

Как стало известно УНИАН, сегодня также в Генпрокуратуру вызывался экс-руководитель аппарата Кабинета министров Михаил ЛЕВИНСКИЙ.