В ВР объяснили, каким образом «зарегистрировался» погибший Лисин

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир МАКЕЕНКО утверждает, что с регистрацией погибшего в ДТП народного депутата от Партии регионов Николая Лисина произошла «техническая ошибка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам.

В.МАКЕЕНКО напомнил, что перед 10.00 (перед началом пленарного заседания) народные депутаты в письменном виде регистрируются и напротив своей фамилии в списке расписываются. «Письма очень маленькие и клетки очень маленькие. И один депутат расписывается прямо напротив себя, а второй захватывает еще другую фамилию», - объяснил В.МАКЕЕНКО.

При этом он добавил, что «следующий депутат после Лисина расписался размашисто и расписался напротив своей фамилии и напротив клеточки Лисина».

По его словам, технические работники ВР «учли это как подпись народного депутата Лисина».

В.МАКЕЕНКО утверждает, что сегодня это проверялось и «нет этой подписи» напротив фамилии Лисина. «Мы провели следственные действия. Есть проблема техническая. Мы нашли работника, который ошибся технически. Все люди ошибаются, и с ним состоялся разговор», - сказал он.

По словам В.МАКЕЕНКО, этот человек не будет наказан. «Если бы было это умышленно, то тогда это другое дело, а это техническая ошибка», - сказал председатель Регламентного комитета.

В.МАКЕЕНКО также утверждает, что карточка Н.Лисина «ни во вторник, ни в среду не работала». «Это было бы просто кощунство, простите», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Н.Лисин, который погиб 17 апреля в ДТП, в четверг прошел письменную регистрацию для голосования в Верховной Раде. Об этом свидетельствует таблица регистрации на сайте Верховной Рады.