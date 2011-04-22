Наливайченко указывает власти, что на «совковых» методах далеко не заедешь
"Азаров должен ответить за провальный блок"
Руководство Кабинета министров должно отвечать за провальный социальный блок правительства, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире Первого Национального телеканала, сообщает пресс-служба партии.
«Украинцы требуют от власти конкретных действий, особенно в социальном направлении. Протесты не прекращаются ежедневно. Кто много ездит по Украине, тот знает ситуацию. Люди объединяются и вынуждены протестовать против закрытия социальных объектов – школ, больниц, социальных столовых. Протесты есть, однако власть их не замечает и не в состоянии даже выслушать людей», - сказал он.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что это “наше государство и наши люди, и партия имеет четкую альтернативу действиям власти”.
“Надо разрушить стену бюрократии и бесправия между властью и людьми. Чтобы услышать людей, надо к ним выйти, а не устанавливать один час приема раз в неделю”, - заметил он.
“Когда чиновники увеличивают бюджет на свое содержание на 40%, а на образовательную отрасль на 2,9%, то мы предлагаем с точностью до наоборот: 2,9% – для бюрократов, этого им полностью достаточно, а 40% - на образование. Не ремонтировать полэтажа Кабмина за 20 млн. гривен, а отдать эти средства педагогам и пенсионерам”, - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».
По его словам, без либерализации предпринимательской деятельности, без социального обеспечения, без ипотеки для военных, без справедливых тарифов для простых людей преодолеть «совок» и социальный кризис в Украине невозможно. «Совковыми» методами администрирования невозможно руководить экономикой и страной», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.