Наливайченко указывает власти, что на «совковых» методах далеко не заедешь

Руководство Кабинета министров должно отвечать за провальный социальный блок правительства, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире Первого Национального телеканала, сообщает пресс-служба партии.

«Украинцы требуют от власти конкретных действий, особенно в социальном направлении. Протесты не прекращаются ежедневно. Кто много ездит по Украине, тот знает ситуацию. Люди объединяются и вынуждены протестовать против закрытия социальных объектов – школ, больниц, социальных столовых. Протесты есть, однако власть их не замечает и не в состоянии даже выслушать людей», - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что это “наше государство и наши люди, и партия имеет четкую альтернативу действиям власти”.

“Надо разрушить стену бюрократии и бесправия между властью и людьми. Чтобы услышать людей, надо к ним выйти, а не устанавливать один час приема раз в неделю”, - заметил он.

“Когда чиновники увеличивают бюджет на свое содержание на 40%, а на образовательную отрасль на 2,9%, то мы предлагаем с точностью до наоборот: 2,9% – для бюрократов, этого им полностью достаточно, а 40% - на образование. Не ремонтировать полэтажа Кабмина за 20 млн. гривен, а отдать эти средства педагогам и пенсионерам”, - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

По его словам, без либерализации предпринимательской деятельности, без социального обеспечения, без ипотеки для военных, без справедливых тарифов для простых людей преодолеть «совок» и социальный кризис в Украине невозможно. «Совковыми» методами администрирования невозможно руководить экономикой и страной», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.