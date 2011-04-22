Янукович позвонил Медведеву

Поговорили о будущем визите

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили по телефону подробности будущего визита и встречи глав государств-соседей Украины по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. Согласно информации официального сайта главы государства, разговор состоялся в четверг вечером.

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