Янукович позвонил Медведеву
09:59, 22 апреля 2011Политика
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Поговорили о будущем визите
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили по телефону подробности будущего визита и встречи глав государств-соседей Украины по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Согласно информации официального сайта главы государства, разговор состоялся в четверг вечером.
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