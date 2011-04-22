Тарасюк: ЕС ставит коммунизм и нацизм на одну ступень

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК считает, что возврат к символам коммунистической идеологии является ложным путем.

Так Б.ТАРАСЮК прокомментировал журналистам то, что Верховная Рада обязала вывешивать 9 мая вместе с государственным флагом Украины флаг СССР, сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ.

«Вместо того чтобы возвращаться к символам коммунистической идеологии и символам сталинских преступлений, лучше сейчас обратить внимание на реальное состояние пенсионеров, на обеспечение их социальных прав. Лучше оказать настоящую помощь ветеранам той войны, поскольку их не так уж и много осталось», – сказал Б.ТАРАСЮК.

По его словам, возрождение коммунистических символов идет вразрез с декларациями о том, что нынешняя власть стремится привести Украину в Европейский Союз. «ЕС, кстати, осуждает коммунистическую идеологию и нацистскую идеологию, ставя их на одну ступень. Поэтому это является ложным путем, который свидетельствует о том, что, несмотря на декларации о европейском курсе нынешней власти, она смотрит назад, а не вперед», - отметил политик.