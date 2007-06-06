Томенко: Президент не должен выступать с неоднозначными инициативами

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины 5-го созыва Николай ТОМЕНКО убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не должен выступать с инициативами наподобие создания Музея советской оккупации, поскольку это не воспринимается большинством населения Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ТОМЕНКО, «Президент, по моему глубокому убеждению, не имеет права выступать с такой инициативой. Такая инициатива не воспринимается однозначно большинством населения».

По мнению Н.ТОМЕНКО, Президент должен инициировать проекты, которые поддерживаются более чем двумя третями населения.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что «Мемориал» имеет право открыть Музей советской оккупации, поскольку это общественная организация и имеет достаточно серьезных доказательств.

По мнению Н.ТОМЕНКО, политические волны вокруг «Мемориала» сейчас возникают из-за того, что с этой инициативой выступил Президент.

Н.ТОМЕНКО считает, что Президенту лучше было бы выступить с предложением к ряду СМИ создать цикл передач об истории УПА, партизанах и других неоднозначных исторических событиях, чтобы «народ мог разобраться, а не указом определять сколько и где устанавливать памятников».