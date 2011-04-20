В Луцке запретили советскую символику

В Луцке запретили размещение советской символики. Такое решение большинством голосов приняли во время сегодняшней сессии депутаты Луцкого горсовета. Проект решения был подготовлен фракцией ВО «Свобода» в Луцком городском совете.

Как передает корреспондент УНИАН, после длительных дискуссий депутатов разных фракций и выступления народного депутата от КПУ Андрея НАЙДЁНОВА, это решение таки было поддержано поименным голосованием. Итак, «за» - высказались 29 депутатов, «против» – 8, один воздержался.

Принятым решением запрещено размещение советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях г. Луцка. Кроме того, запрещено использование советских флагов и символики во время массовых мероприятий, которые будут проходить в областном центре.

Решение вступает в силу с момента обнародования его в средствах массовой информации. Контроль над выполнением решения возложен на постоянную комиссию городского совета по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью, депутатской деятельности, этики и регламента.

После того, как это решение было поддержано, присутствовавшие в сессионном зале коммунисты, которые пикетировали городской совет, и представители национально-демократических сил покинули зал.