Мельниченко говорит, что ему угрожают и предлагают уехать из Украины

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что ему продолжают угрожать и предлагают до пятницы покинуть Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Меня предупредили, что у меня есть время покинуть Украину до пятницы, потому что потом пожалею», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он не уточнил, кто именно ему угрожает. По его словам, против него в Украине проводится «целенаправленная кампания» с тем, чтобы «вывести его из следственного процесса».

«Идет целенаправленная провокация, чтобы меня выбить из следствия, чтобы я не сотрудничал со следствием и чтобы меня запугать. Меня не запугает никто», - подчеркнул Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.