Тимошенко пожаловалась, что следователь ей грубо отказал

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины требует от Генпрокуратуры возможности ознакомиться с материалами обвинения относительно газовых соглашений.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей страничке в социальной сети Twitter.

"По статье 43-1 УПК настаиваю на ознакомлении меня с материалами, которые обосновывают возбуждение уголовного дела", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, следователи пока отказали в предоставлении этих материалов для ознакомления. "Мне грубо отказано", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.