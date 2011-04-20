Министр обороны РФ отказался говорить с украинскими журналистами

Министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ 19 апреля в Николаеве отказался разговаривать с журналистами, прождавшими встречи с ним пять часов.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник в Николаеве с рабочим визитом побывала военная делегация Российской Федерации, которую возглавлял министр обороны России А.СЕРДЮКОВ и делегация представителей оборонного комплекса Украины во главе с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

Главная цель рабочего визита, как сказано в пресс-релизе Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Одесса), заключалась в обсуждении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, а также договоренностей, достигнутых в ходе Четвертого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось в конце марта нынешнего года.

В Николаеве А.СЕРДЮКОВ и М.ЕЖЕЛЬ ознакомились с промышленными мощностями и возможностями предприятий судостроительной промышленности, побывали на Черноморском судостроительном заводе. На государственном предприятии «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» министры осмотрели ракетный крейсер «Украина».

Прилет высокопоставленных чиновников задержался на несколько часов, как было сказано, по причине поломки самолета. Журналисты, представляющие средства массовой информации Николаева, Одессы и Киева, собрались к 9.30 и прождали министров до 14.30. После того, как представители военных ведомств сошли с борта крейсера «Украина», журналисты ожидали интервью министров о результатах визита. Однако ни А.СЕРДЮКОВ, ни М.ЕЖЕЛЬ разговаривать с журналистами не стали.

Когда губернатор Николаевской области Николай КРУГЛОВ попросил министров пообщаться с журналистами, то А.СЕРДЮКОВ ответил: “Я их сюда не приглашал. Говорите с ними сами”.

Из Николаева А.СЕРДЮКОВ направился в Киев, где должен посетить государственное авиапредприятие «Антонов».