Донецкий губернатор уверяет: на встречу Януковича не потратил ни копейки

В Донецкой области специально к приезду Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который состоялся 16 апреля, «ни одной копейки» не было потрачено из бюджета на наведение чистоты и порядка на территории региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК сегодня на пресс-конференции в ответ на замечание журналистов, что к приезду Президента в области, по направлению от Донецка к городу Енакиево, проходили объемные работы по ремонту дорог, уборке мусора с обочин дорог, побелка бордюров, деревьев, установка биг-бордов с изображением главы государства, а также рекламных щитов о 90-летии со дня рождения космонавта Георгия Берегового. Представители СМИ задали вопрос губернатору: «Сколько денег было потрачено на эти мероприятия?». На что он ответил: «Я вам однозначно говорю - ни одной копейки специально для этого потраченных денег нет».

А.БЛИЗНЮК объяснил: «Ну, скажем так, железная дорога на субботник выходила пару раз. И вы видели, люди были в специальной форме одежды там. Они ухаживали за принадлежащей им территорией. И те денежки, которые они потратили, они есть в их себестоимости, в перевезенном грузе, в билете и так далее. Это структура себестоимости. И говорить о том, что кто-то специально на это тратил деньги... Все эти деньги предусмотрены на ремонт дорог, на разметку дорог, на уборку территории вокруг дорог – это все в зоне ответственности облавтодора, они обязаны это делать».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ посетил Донецкую область. В.ЯНУКОВИЧ почтил память своего друга и наставника летчика-космонавта Г.Берегового, посадил деревья в одном из скверов Енакиево, побывал в других родных ему местах.