Луценко сегодня дадут почитать «секретный» том его дела?

Генеральная прокуратура Украины внесла представление в Апелляционный суд Киева на продление срока содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, несмотря на то, что он сегодня практически завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщил адвокат экс-министра Игорь ФОМИН.

По словам адвоката, его подзащитный сегодня завершил ознакомление с 46 томами дела из 47, имеющихся в наличии.

Однако он еще не смог ознакомиться с так называемым «секретным» 18 томом, который ему на протяжении определенного срока времени обещали предоставить следователи Генпрокуратуры.

Как отметил адвокат, возможно, наконец это произойдет сегодня и Ю.ЛУЦЕНКО намерен читать этот том даже без присутствия адвоката.

И.ФОМИН также отметил, что рассмотрение представления Генпрокуратуры Апелляционный суд столицы назначил на 14.00 21 апреля.

Следует напомнить, что первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН на одной из недавних встреч с журналистами заверил, что Генпрокуратура готова освободить из-под стражи всех бывших высокопоставленных должностных лиц, которые ознакомятся с материалами уголовных дел, возбужденных против них.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.