Папиев подал на увольнение главу РГА, замешанного в скандале

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ внес представление на увольнение председателя Заставнивской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, «в связи с необеспечением соблюдения прав и свобод граждан на территории района председателем Заставнивской районной государственной администрации Черновицкой области Михаилом БОЙЧУКОМ, что привело к значительному негативному общественному резонансу, председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ сегодня утром сделал представление в Администрацию Президента Украины и Кабинет Министров об освобождении руководителя района от занимаемой должности». Михаил БОЙЧУК состоит в Партии регионов, до 2010 года он был членом партии "Фронт змін" Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставна несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

По словам потерпевших Василия СЛОБОДЯНА, Ивана АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, «охранники пруда» били их битами по телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы скормить рыбам», а также стреляли из ружей в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать. И.АБРАМОВИЧУ ружьем один из охранников выбил зубы.

В свою очередь, М.БОЙЧУК обратился в УМВД в Черновицкой области и областную прокуратуру с просьбой провести расследование по данному факту. В заявлении М.БОЙЧУК называет обвинение в избиении людей «абсолютным унижением человеческого достоинства, чести руководителя и моей семьи».

Он заявил, что на период расследования резонансного дела прекращает свои полномочия в должности председателя райгосадминистрации для проведения надлежащего расследования.