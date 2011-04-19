Тимошенко перед Баррозу замолвила словечко за ЗСТ Украины и ЕС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на необходимости ускорения подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

"Я прошу проявить максимальную гибкость и готовность к компромиссам ради подписания до конца года Соглашения об Ассоциации, включая Соглашение об углубленной всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Киеве, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы со своей стороны прилагаем все возможные усилия для реализации европейской перспективы Украины", - заверила лидер партии "Батькивщина".

Ж.М.БАРРОЗУ высоко оценил усилия Ю.ТИМОШЕНКО и поблагодарил ее за конструктивную позицию по этому вопросу. Он подчеркнул, что "Еврокомиссия делает все возможное для приближения Украины к ЕС".

Обсуждая вопрос ядерной безопасности, Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту ЕК с просьбой вовлечь Украину во все европейские проекты по повышению безопасности атомных станций.

После завершения встречи в расширенном составе состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Ж.М.БАРРОЗУ с глазу на глаз, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.