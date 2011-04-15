На Банковой надеются на быстрое преодоление кризиса в Kyiv Post

У главы государства надеются на быстрое преодоление кризиса в газеты Kyiv Post, заявила УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Дарка ЧЕПАК. “Свобода слова, - сказала она, - была и будет приоритетом государственной политики, которую проводит Президент Украины”.

Как сообщалось в СМИ, редакция газеты Kyiv Post заявляет о начале забастовки в знак протеста против цензуры со стороны издателя.

"Kyiv Post протестует против вмешательства в независимую деятельность редакции. Таким вмешательствам мы считаем решение издателя Мухаммада Захура освободить главного редактора Браяна Боннера за отказ снять с публикации интервью с министром сельского хозяйства Николаем Присяжнюком", - говорится в заявлении.

"Редакция Kyiv Post начинает забастовку с требованием восстановить Боннера на должности главного редактора. Мы продолжим писать и редактировать наши статьи, но ни одной новости или номера газеты выпускать не будем", - сказано в сообщении.

Значительная часть интервью Присяжнюка, ставшего причиной скандала, была посвящена влиянию депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко ("Юры Енакиевского") на аграрный рынок Украины. Во время интервью Присяжнюк избегал ответа на вопрос о связи Иванющенко с компанией "Хлеб Инвестстрой".