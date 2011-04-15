Азаров урезал деньги на международный пиар Украины в 10 раз?

В 2010-2011 годы правительство запланировало выделять лишь по 8 млн. грн. в год на имиджевую программу Украины, пишет WEEKLY.UA. Ранее планировалось тратить на эти цели в десять раз больше – до 83 млн. грн. в год.

«Популярность страны среди зарубежных туристов, а также деловых партнеров пропорциональна усилиям, потраченным на раскрутку имиджа», — объяснил журналу народный депутат Евгений СУСЛОВ, глава подкомитета по развитию туризма в парламентском комитете по вопросам семьи, молодежной политики и туризма.

«К сожалению, туристическое направление финансируется бюджетом по остаточному принципу, — констатирует депутат. — Системной работы нет, большая часть средств тратится на зарплаты, на оставшиеся деньги издаются какие-то буклеты, еще хватает на проведение презентаций за границей, и на этом все».

Имиджевую программу Украины утвердило еще прежнее правительство на период 2009-2011 годов: семинары, выставки, публикации в ведущих мировых СМИ, создание фото-, видео- и электронных материалов, проведение социсследований и т.д.

Для выполнения всего задуманного было предусмотрено немалое как для украинского бюджета финансирование. На протяжении трех лет планировалось выделить почти 198 млн. грн., еще 34 млн. грн. должны были «подбросить» местные власти. То есть каждый год на пиар страны предполагалось 74–83 млн. грн.

На практике все оказалось совсем по-другому. Например, в 2009 году статья «Формирование международного позитивного имиджа» в госбюджете вообще отсутствовала. На отсутствие скоординированной рекламной политики Украины за рубежом жалуются и туроператоры. «Однажды в Италии проводилась выставка, и сами итальянцы обратились в наш МИД с просьбой предоставить контакты фирм, готовых принимать зарубежных туристов в стране. «Наши» ответили, что таковых просто нет!», — неофициально рассказал директор одной из украинских фирм.

В США, например, над поддержанием имиджа страны ежедневно трудятся сотни людей, затраты исчисляются миллиардом долларов ежегодно. Объединенные Арабские Эмираты тратят до 5% госбюджета на создание привлекательного образа страны за рубежом. Это составляет астрономическую сумму в 6 млрд. долларов. Только на разработку имиджевой кампании Болгария потратила более двух лет. В последние годы страна позиционировала себя не только как страну - туристический край, но и как перспективную для инвестиций экономику. Болгарское министерство экономики, энергетики и туризма провело маркетинговую кампанию стоимостью 23 млн. долл. Турецкое министерство туризма тратит 800 тыс. долл. за сезон только на то, чтобы убедить украинских туристов, что в Турции превосходный отдых.

Футбольный чемпионат Евро-2012 предоставил Украине возможность громко заявить о себе в Европе и мире. Но пока все идет к тому, что и этот шанс страна может упустить.