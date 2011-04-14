В Киевсовете решили, что Довгий почувствовал, как шатается кресло

В Киевском городском совете считают, что причиной отмены заседания Киевсовета, запланированного на сегодня, 14 апреля, стали опасения секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО лишиться должности.

Как сообщает пресс-служба фракции «Республика Киев» в Киевсовете, об этом заявил председатель этой фракции Денис МОСКАЛЬ.

«Очевидно, Олесь ДОВГИЙ почувствовал, что кресло под ним закачалось, поскольку значительное количество депутатов не удовлетворены его работой. И в Киевсовете уже хватает голосов, чтобы отправить его в отставку. Понимая это, ДОВГИЙ и решил не проводить сегодняшнюю сессию», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

По его словам, О.ДОВГИЙ, несмотря на публичные заявления, что «Киеврада должна быть вне политики», в последнее время сам политизирует ее деятельность.

Д.МОСКАЛЬ сообщил, что депутаты сегодня утром, учитывая, что сегодняшнее заседание отменено, начали сбор подписей за проведение пленарного заседания Киевсовета в ближайшее время. Он напомнил, что заседание может созываться по требованию трети депутатов, и выразил убеждение, что до конца дня необходимые подписи будут.

«Созыв сессии – это абсолютно не политический вопрос. Более того, политикой занимается сам секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, который уже на протяжении полгода не может нормально организовать работу Киевсовета. Вместо этого, только манипулируя депутатами, защищает собственные интересы и постоянно переносит пленарные заседания», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня после обеда пресс-служба секретаря Киевсоветаады информировала, что заседание сессии назначено на 19 апреля.

С начала этого года заседания Киевсовета неоднократно переносились на более поздний срок.