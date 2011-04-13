Довгий отменил завтрашнее заседание Киевсовета

Заместитель городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ подписал распоряжение, которым отменил завтрашнее заседание сессии Киевсовета.

Распоряжение от 12 апреля 2011 года № 21 «О признании утратившим силу распоряжения заместителя городского председателя - секретаря Киевсовета от 30.03.11 №17» обнародовано на официальном веб-портале Киевской городской власти.

Упомянутым распоряжением №17 пленарное заседание сессии назначалось на 14 апреля этого года.

О причинах отмены завтрашнего заседания Киевсовета в распоряжении О.ДОВГОГО не сообщается.